Al mismo tiempo, Andrea Luna salió a responder luego que Pietro Sibille asegurara que ella le fue infiel, ella también utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que precisa que ella llevaba tiempo intentando salir de esa “relación tóxica”. Asimismo, Andrea Luna envió un mensaje directo a su ex pareja y lo calificó como “cruel, egoísta, tienes problemas de alcohol y de drogas y yo te cuidado muchísimo por 7 largos años a pesar de tus maltratos”. En que terminará esta explosión de desencuentros que no le hace bien a ninguno de los dos, esperemos no siga el Misterio.