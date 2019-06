Andrea San Martín asegura que Sebastián Lizarzaburu no ve a su hija desde el año pasado

Desde que iniciaron su relación, Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín tuvieron idas y vueltas, incluso cuando la pequeña tenía apenas dos años, la pareja decidió retomar su amorío y formar una familia, sin embargo meses después, terminaron una vez más.

Ahora, los modelos se enfrentan en una batalla legal por la manutención de su hija, pero eso no es todo, ya que la 'Ojiverde' reveló que el 'hombre roca' no ve a su pequeña desde el año pasado.

“No hablo de Sebastián porque básicamente no tengo comunicación con él desde el año pasado, no sé qué es de su vida, si vive o no, y, por ende, mi hija tampoco. Este es un tema que lo toco con pinzas y lo manejo de la mejor manera por ella", sostuvo para diario Trome.

"Entonces, hace varios meses que Sebastián no ve a Ma**. Hace meses que no me comunico, no sé nada de él y Maia tampoco", agregó.

Andrea San Martín también indicó que el juicio por alimentos continúa en pie. "La verdad, no es algo de lo que me guste hablar, pero el tema judicial sigue y se desarrollará como se tenga que desarrollar. Hoy mi hija está estable, me ha costado, he recibido asesoramiento para llevar todo bien".

Por último, comentó que la relación con el papá de su segunda hija, Juan Víctor, está más que bien. "Súper bien, tenemos una buena relación de papás. De hecho vamos hacer una parrillada por el Día del Padre, ya que vienen sus hermanos, su mamá y familia de Estados Unidos, porque el lunes bautizamos a Lara. Ella tiene la dicha de tener a sus dos papás juntos".