Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al reclamar por la apariencia de algunos hombres de la red social Tik Tok. Según la ‘ojiverde’, actualmente muchos “parecen mujeres”, por lo que ahora busca pareja mayor de 40 años.

“#sinofender Hace poco entre w*** al tik tok como para relajar y literalmente hacer sonseras, pero me topé con una cantidad de hombres haciendo videos “sexys” y no sé si ya da igual estar con una mujer o con cualquiera de ellos”, escribió la ex chica reality.

En ese sentido, la modelo reclamó la presencia de hombres ‘más varoniles’: “Parfaavaraaaar!!! Donde están los machos men???!!! Y mientras más niños más mujer se les ve”, indicó.

Para Andrea San Martín, estos videos son “cero sexy”, por lo que ha decidido que buscará pareja mayor a los 40 años: “Mi targer ahora: de 40 para arriba. Los demás... gracias por participar”.

