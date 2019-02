Andrea San Martín sorprende con comentario sobre Melissa Paredes tras su debut como actriz

Esta semana, Andrea San Martín dejó boquiabiertos a más de uno tras su aparición en la nueva novela que lanzará América TV. La 'Ojiverde' será la madre del hijo de Aldo Miyashiro, debutando por primera vez como actriz en la pantalla chica.

"Estoy feliz, contenta y agradecida con la oportunidad porque no es tan sencillo ingresar al mundo de la actuación, sobre todo si nada me ata al canal", comentó.

Y al ser cuestionada por si desearía alcanzar el éxito de Melissa Paredes, Andrea San Martín sorprendió con su respuesta al indicar que la protagonista de 'Ojitos Hechiceros' le escribió y la felicitó, pese a que no mantiene comunicación con la ahora actriz.

"Mira Melissa le ha ido súper bien, de hecho me escribió, me pareció súper paja porque yo hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, y me escribió, me felicitó. Y de hecho habla muy bien de la gente que está ahí porque ella tiene un tiempo trabajando ahí y conoce más a los actores porque para mí todo eso es nuevo", dijo Andrea asegurando que no se le han subido los humos a Melissa Paredes.

HAY MÁS...