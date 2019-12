A pocos días se celebrar la Navidad, la modelo Andrea San Martín hizo una confesión muy penosa sobre su vida que pocos o casi nadie sabía. Recordó a su padre muerto y contó lo difícil que fue para ella los siguientes años.

El padre de Andrea San Martín falleció en diciembre del 2004 y desde entonces, ella tuvo que lidiar con esta fecha, en donde perdió el sentido de pasarla en familia.

Andrea San Martín compartió su historia de Instagram.

“Hoy arranca la cuenta regresiva para Navidad....Cuando falleció mi papá (17 dic 2004) le perdí sentido a esa fecha porque él era quien decoraba la casa, el más entusiasta y no saben lo doloroso que fue volver a casa después de un tiempo para desarmar lo que habíamos dejado listo (yo vivía en talara y él murió aquí en lima)”, escribió.

Sin embargo, tras se mamá de dos hermosas niñas, Andrea San Martín confiesa ahora que por fin le encuentra el sentido a la Navidad.

“Deje de pasar navidad con mi familia y no era porque no quisiera sólo que me daba igual que fuera con ellos o en casa de otra persona (he lidiado con eso durante un tiempo)..Ellas me devolvieron el sentido de compartir una mesa y cantarle al niño moviendo las chispitas de mariposa mientras alguno de nosotros (mis hermanos) destapaba al niño (nos turnábamos cada año)...”, escribió.

Para finalizar, Andrea San Martín dejó un mensaje de reflexión, que dejó conmovido a sus seguidores. “Todos tenemos una historia detrás pero también la opción de cambiarla una y otra vez por un recuerdo mejor, que llene tu corazón únicamente de amor...Algo si tengo claro... todo eso que hacía con el, lo haré ahora con ellas”.