Andrea San Martín reveló que cumplirá un sueño que postergó durante muchos años por su rol de madre y por las relaciones sentimentales que tuvo.

“¿Piensas viajar al extranjero? (Más adelante)”, le preguntaron a la ‘ojiverde’ en su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín se mostró orgullosa y emocionada al revelar que en los próximos meses viajará por primera vez al extranjero, un sueño que había dejado de lado en los años recientes:

“Sí, o sea, nunca en mi vida he viajado al extranjero porque siempre, no sé, salía embarazada, antes de eso tenía enamorados y no se me presentaba la oportunidad y bla, bla, bla, pero ya tengo mi pasaje comprado, así que me voy a Miami”, reveló.

La modelo explicó que a sus 30 años nunca ha salido del país, por lo que decidió hacerlo sola: “Me voy sola porque es el primer viaje en mi vida entera, en mis 30 años, casi 31 porque viajo en septiembre y yo cumplo el 31 de octubre (...) Es la primera vez que voy a viajar sola y al extranjero”.

Asimismo, Andrea San Martín reveló que en diciembre volverá a viajar pero con sus hijas.

Andrea San Martín cumple su sueño

