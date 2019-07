Andrea San Martín y Deyvis Orosco se reencuentran después de mucho tiempo | VIDEO

La modelo Andrea San Martín se reencontró después de mucho tiempo con su expareja, el cantante de cumbia, Deyvis Orosco. Ocurrió en un evento donde promocionaban un concierto donde estará este último.

Ambos se mostraron muy educados y se saludaron con un beso en el cachete. Además, Andrea San Martín y Deyvis Orosco se dijeron cosas en el oído que luego lo reveló el cumbiambero.

"Andrea ha sido una persona con quien he compartido mi vida, una etapa muy linda. Hoy ya tiene su vida hecha", dijo Deyvis Orosco, quien luego añadió: "Nos dijimos unas cositas al oído, que son etapas diferentes de mi vida, cuando yo soñaba a pisar escenarios como este".

Por su parte, Andrea San Martín jugó con el hecho de haberse encontrado con Deyvis Orosco. "Todos hemos sido primeros en la vida de alguien".

Sin embargo, dejó en claro que no mantienen comunicación. "Yo no tengo ningún tipo de relación con él. No tengo comunicación de él hace año. Las últimas conversaciones que tuve con él fueron normales, sin roche".