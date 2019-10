Andrea San Martín fue sorprendida por sus amigos y familiares con una hermosa fiesta por su cumpleaños.

A través de Instagram, la ‘ojiverde’ contó que ella pensaba que tenía una sesión de fotos el último viernes, pero al llegar al lugar quedó en “shock” al ver a todos sus amigos, quienes le habían preparado una fiesta sorpresa por sus 30 años.

Muy emocionada, Andrea San Martín contó cómo vivió esta experiencia: “No lo puedo creer, yo venía porque les conté que tenía que hacer unas fotos, o sea, no me lo esperaba ni fregando”, expresó.

“Estoy demasiado contenta, hoy día me voy a divertir”, agregó la modelo.

Asimismo, Andrea San Martín contó que no se esperaba esta sorpresa. “Estoy demasiado feliz, estoy recibiendo mis 30 como nunca lo iba a esperar, no me esperaba de ninguna manera esta sorpresa”, manifestó.