Andrea San Martín: Nadie es protagonista en 'Hola a Todos' [VIDEO]

No oculta su felicidad. Nos referimos a Andrea San Martín quien fue presentada como la nueva conductora de ‘Hola a Todos’, luego de que Vanessa Jerí dejara el programa por ‘Combate’.

"Estoy feliz por la oportunidad que ATV me está dando, ya conocía a los chicos, me llevo súper bien con todos. Cada uno tiene su estilo y dará su opinión", manifestó la ojiverde quien dejó en claro que nadie era más o menos en el programa, pues todos aportaban, y nadie era la cabeza principal.

"Todos vamos aportar en bien del programa. Soy una persona que me gusta escuchar y dar mi punto de opinión. Pero si me gusta alimentarme, ese es el punto clave de por qué quise aceptar la propuesta. Existe una preparación detrás de mí. En el programa ninguno es la cabeza principal o el protagonista de 'Hola a Todos', todos somos iguales", señaló Andrea San Martín.

METICHE LE BAJA EL DEDO A JAZMÍN PINEDO

De otro lado, Metiche se refirió a 'Espectáculos', programa con el cual compiten y que tiene a Jazmín Pinedo como cabeza principal. "Siempre la competencia es dura, pero nosotros tenemos experiencia de trabajar en producción. El público quería opinar, por eso hacemos encuestas en la calle, el tema del hosorscopo la gente lo pedía y se lo hemos dado. Acá todos somo panelistas y si yo puedo aprender de Andrea San Martín, Jenko del Río, yo feliz porque todos seguimos creciendo", indicó.

"Yo siento que Andrea es la primera vez que entra en conducción, pero Jazmín ya lo hizo hace un tiempo con 'Peluchín'. Pero a mí me gustó más cuando lo hizo con él. ¿Si es la reina de Latina? Cuando Gisela Valcárcel entró a la TV nadie dio un céntimo, luego con el tiempo se convirtió en una reina. Pero decir que Jazmín lo es, no me parece, las reinas se logran. Tu tienes que demostrar con el tiempo si eres la reina o una buena conductora. A mí me parece que la inflaron demasiado y lo que se ve en pantallas no es. Hay que dejar que la gente demuestre con el tiempo si sirve o no", acotó.