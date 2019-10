Andrea San Martín se encuentra completamente soltera, a pesar que en las últimas semanas se le ha visto compartiendo con algunos personajes de la farándula limeña.

La ‘Ojiverde’ asegura que está dedicada a sus hijas y a su trabajo, así que por el momento no está en busca del amor, pero tampoco le cierra las puertas. Eso sí, sabe que ya no puede mantener una relación de solo 6 meses porque ya no tiene 20 años.

Asimismo, sostuvo que tampoco puede cerrarse a no tener más hijos porque dice que “uno nunca puede decir no a las cosas”.

Eres mamá de dos niñas, ¿cómo llevas esta etapa?

Es una locura, pero estoy contenta con mi etapa de mamá porque durante todo este tiempo he evolucionado como persona, me he ido descubriendo, ahora sé que camino quiero tomar y cuáles son mis prioridades. Mis horarios, por ejemplo, los armo en base a las necesidades de mis hijas, ellas son prioridad en mi agenda, no quiero perderme ningún momento importante de su crecimiento.

¿Es difícil ser mamá soltera?

No, nadie necesita de nadie, casada o soltera cumplo con mi labor de madre. Yo estoy feliz y mis hijas están tranquilas, eso es lo que me importa.

¿Te volverías a enamorar?

No le cierro las puertas al amor, pero es un tema que toco con pinzas. Creo en el amor, pero lo veo de otra manera, ya no tengo 20 años, donde a los seis meses puedo terminar una relación, ahora tengo dos hijas, necesito el tiempo necesario para conocer a fondo a esa persona y decidir si puedo iniciar una relación.

¿Tendrías más hijos?

Uno nunca puede decir no, no sé a quién vaya a conocer o si intente rehacer mi vida, no cierro la idea de volver a ser mamá, pero por el momento estoy bien con mis dos hijas.

Se viene una nueva temporada en El artista del año, ¿te animarías a participar?

Sí me animaría a ser parte de la nueva temporada de El artista del año porque me gustan los retos. Aunque el baile no es lo mío, soy chancona y asumo todo con responsabilidad porque quiero demostrar que puedo hacer las cosas bien.