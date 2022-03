Andrea San Martín no quiere confirmar romance con Álvaro Stoll [VIDEO]

Andrea San Martín y Álvaro Stoll fueron ampayados por las cámaras de la revista “Magaly TeVe”. La “pareja” fue captada mientras se daban algunos besos, incluso estaban agarrados de la mano mientras salían de una discoteca. Sin embargo, cuando la prensa le preguntó si había iniciado un romance con él no lo quiso confirmar.

"Mis salidas han sido abiertas siempre, no tengo nada qué ocultar. Recién han salido estas imágenes, no quiero decir más. Prefiero que se mantenga ahí no más. ¿Cómo fue? Lo conozco desde BLT, ha sido mi amigo y nos hemos vuelto a encontrar en 'Hola a Todos', él como invitado. Hasta ese momento no pasaba nada, pero le tengo consideración. ¿Si somos enamorados? Eso prefiero guárdarmelo para mí. Yo aprendí a raíz de lo que pasé con mi expareja (Sebastián Lizarzaburu) a no hablar demás. No estoy corriendo, solo quiero vivir con tranquilidad; si en algún momento tengo algo que decir lo haré", expresó Andrea San Martín.

Consultada si Álvaro Stoll siempre fue cortés con ella, Andrea San Martín dijo que "siempre fue buena onda, he ido descubriendo cosas de él que no conocía. Quiero seguir así de pausada. ¿Qué título le pondría a lo que nos está pasando? No me gusta ponerle título ni nada, quiero evitar la exposición. Mi tranquilidad vale más que todo", indicó.

NO ES PARTIDORA

Pese a que la conductora de "Hola a Todos" no quiere confirmar su romance con Álvaro Stoll, dejó sentado que no se metió en la relación que él tuvo con Cristina Dubrovina. Como se recuerda, él tiene una hija con su expareja. "¿Si partí a la chica? Tengo una hija y tengo valores. Él es padre de familia, pero no me puedo meter en ese tema. Conozco la situación, lo demás pregúntenle a él", subrayó.

Finalmente, Andrea San Martín comentó que hace dos años ha estado soltera y solo abocada a su hija Mía. "Mi error siempre fue poner como prioridad el tema amoroso, pero hoy en día es lo último. Primero es mi trabajo y mi hija, lo demás dejo que fluya. He salido con otros chicos que no son mediáticos, sin embargo me he vuelto más practica. Hasta el momento no he encontrado razón por la que no deba salir con él. Estamos solos compartiendo momentos", acotó.

Andrea San Martín: Diego Chávarri teme que se le vaya su mina de oro

Andrea San Martín le responde a Diego Chávarri: No me quedaré callada