Andrea San Martín: Nuevos audios dejan mal parado a Sebastián Lizarzaburu [VIDEO]

Gianella Rázurí hizo publicó unos audios de su ex pareja Sebastián Lizarzaburu donde se puede escuchar los los fuertes calificativos que hizo el modelo hacia Andrea San Martín, madre de su hija.

Tras la revelación de estos audios, Andrea San Martín habló y le exigió disculpas a Sebastián Lizarzaburu.

"Estoy bastante molesta por los calificativos hacia mí. Me hace recordar todas las veces que me hablada de otras persona. Creo que lo mínimo que merezco es que toque la puerta de mi casa y me pida disculpas", dijo Andrea San Martín.

Estos audios dejan mal parado a Sebastián Lizarzaburu según la misma Andre, quien dijo: "Sale a relucir su verdadera personalidad cuando se ofusca".

Sin embargo, la modelo y ex guerrera señaló que no haría nada contra Lizarzaburu, pues es el padre de su hija.

En tanto, tras la difusión de estos nuevos audios, Gianella Rázurí habría logrado ser el jale de 'Combate', pues al parecer la modelo estaría negociando su contrato con el reality.

