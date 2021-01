La modelo Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al publicar fotos y videos en bikini luego de su liposucción.

A través de Instagram, la empresaria contó que se encuentra de vacaciones en un hotel de Ica junto a sus dos hijas.

En ese sentido, Andrea San Martín posó en un infartante traje de baño azul. “Llevaba años sin comprarme un bikini”, contó la “ojiverde”.

Recordemos que Andrea San Martín se sometió a una liposucción en octubre del año pasado. Sin embargo, la expareja de Sebastián Lizarzaburu reveló que pronto se operará los senos.

“Tengo demasiada piel que me sobra, están todas caídas. Me voy a hacer levantamiento, las prótesis no las voy a cambiar porque uno, están bien; y dos, todavía puedo seguir usando las mismas”, dijo recientemente.

Foto: Instagram Andrea San Martín

