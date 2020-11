Pocos días después de someterse a una liposucción, Andrea San Martín decidió mostrar los resultados de la cirugía estética en su cuenta de Instagram.

“Me he quitado la faja porque me estoy yendo a mi terapia”, contó la “ojiverde”, quien reveló que su cuerpo todavía está hinchado.

“Pero aún así se ven los resultados”, comentó muy feliz.

Asimismo, Andrea San Martín enseñó cómo quedaron sus brazos, pues también le realizaron liposucción en esta zona.

“Mis brazos todavía están con moretones, pero han bajado”, dijo.

Andrea San Martín muestra su figura tras operación - diario ojo

De otro lado, Andrea San Martín explicó que ahora tendrá que llevar una vida más sana: “Liliana (cirujana) ya hizo su parte y de verdad me consta se sacó el ancho... ahora me toca a mí".

"Tomar mucha agua, cumplir con los masajes post-cirugía, alimentarme correctamente en un mes y medio entrenar y si no cumplo dudo que me quiera operar los senos el otro año. Me siento feliz”, expresó.

Fotos: Instagram Andrea San Martín





VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo no cree en la versión de Jackson Mora

Ethel Pozo no cree en la versión de Jackson Mora - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR