Andrea San Martín responde a críticas que aseguran que cuando pelee con Juan Víctor ya no le dejará ver a su bebé

La modelo Andrea San Martín vive a pleno su etapa como madre de dos niñas, las cuales tuvo en dos fallidos romances. La primera con el chico reality Sebastián Lizarzaburu y la segunda con el tripulante de avión Juan Víctor.

Fue Andrea San Martín quien mostró en sus redes sociales a Juan Víctor, quien carga en un canguro a su segunda bebé, mientras hace las compras para la niña, como pañales y otras cosas.

Sin embargo, un ácido comentario de una de las seguidoras de Andrea San Martín no tuvo reparos en señalar que ojalá a Juan Víctor no le haga lo mismo que a Sebastián Lizarzaburu, en clara referencia a que no la deja ver a su primera hija.

“Ojalá que cuando Juan Víctor ya tenga otra flaca sigas echándole flores y dejándole ver a su bebé”, escribió la usuaria.

Andrea San Martín no dudó en responder a la persona diciéndole que: “Cuando salí con Juan Victor recuerda las miles de veces que no podíamos vernos por nuestros hijos… porque tanto para mí como para él ellos eran primero, el amor hacia los hijos no cambia por tu situación sentimental… bueno no en todos”.

