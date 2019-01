Andrea San Martín respondió a Sebastián Lizarzaburu al asegurar que la modelo no la deja ver a su hija

Andrea San Martín llegó como panelista al programa 'Válgame Dios', sin imaginar que sería cuestionada sobre la denuncia pública que realizó Sebastián Lizarzaburu al asegurar que no lo deja ver a su hija.

La modelo quiso evitar el tema, pero sí confirmó que el 'hombre roca' no ve a su hija, pero indicó que no era por su lado, dando a entender que si el exchico reality no visita a su hija es porque él no quiere.

"No, no la ve", fue lo primero que comentó. Para luego darle un consejo a las madres de familia que están pasando lo mismo que ella. "Nadie tiene derecho a negarte ver a tu hija (...) Por eso, yo las invito a las personas a conciliar, que es lo mejor", sostuvo.

Por otro lado, Andrea San Martín señaló que un juez será el que determinará las visitas, la pensión de alimentos, etc, debido a los fallidos intentos al tratar de llegar a un acuerdo con el padre de su primera hija.

"La acción legal que estoy tomando es porque si retrocedemos hace algún tiempo atrás, ningún conductor me va a solucionar mis problemas (...) Ya se le envió una carta notarial y los puntos para que se pueda rectificar y si no lo hace voy a tomar medidas legales (...) Yo llevo trabajando mi imagen hace bastante tiempo. Yo tengo un blog en mis redes sociales, sobre la maternidad, y si alguien dice eso de mi me afecta", indicó.