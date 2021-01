La mamá de Andrea San Martín ha comenzando a ganar miles de seguidores desde que comparte tiernos videos con sus nietas, Maia y Lara. Constantemente, la madre de la modelo publica las travesuras de las pequeñas y las graba cuando sostiene divertidas conversaciones con ellas, especialmente, con Maia.

Y aunque se da tiempo de responder a las dudas de sus seguidores, esta vez la señora Dora Pilares no pudo contener su ira cuando una fan le increpó por supuestamente “preferir” a una de sus nietas sobre la otra.

“Muchos nos damos cuenta de su preferencia para con Maia, tiene dos nietas de parte de Andrea, señora, que no se le olvide”; fue el desatinado comentario de una seguidora de la mamá de Andrea San Martín.

¿Qué respondió? La señora Dora le pidió que no tenga tanto “odio”.

“¿Por qué tanto odio en tu corazón? Veo que no me sigues mucho y lo entiendo. Mira mi anterior publicación y estoy con Lara jugado. Siempre juego con las dos y no siempre puedo grabar momento bellos pues me dedico a disfrutarlas”; escribió la mami de la modelo.

