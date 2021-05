La influencer Andrea San Martín no la pasó nada bien tras arribar a la ciudad de Miami, Estados Unidos. A través de Instagram, contó que se descompensó producto de un “cansancio acumulado”, por lo que todavía no ha querido vacunarse contra el COVID-19.

“Les cuento que ayer me puse suuuper mal, mi cuerpo se descompensó por completo porque llevaba dos malas noches y sumado a eso no haber comido nada un día entero por los trámites y el vuelo. Así que ayer me pasó factura”, contó Andrea San Martín.

La ‘ojiverde’ explicó que todavía no ha buscado vacunarse contra el COVID-19: “Para los que me están preguntando si ya me vacuné: en realidad no, de hecho cuando compramos los pasajes no era el plan inicial, pero nos enteramos después de comprarlos que efectivamente pues estaban vacunando y ahorita solo quiero tomarme la sopa”.

Andrea San Martín comentó que, apenas esté recuperada, intentará vacunarse contra el COVID-19 en la ciudad de Miami, donde los turistas ya acceden a la vacuna.

“No he averiguado porque como me he sentido mal, no he querido ir a vacunarme porque sintiéndome mal, vacunándome, imagínense que me choque peor así que dije mejor me recupero de esto que es como cansancio acumulado, estrés acumulado que mi cuerpo explotó y luego voy a ver lo de la vacunación y prometo contarles absolutamente todo”, explicó la ‘ojiverde’.

Fotos y videos: Instagram Andrea San Martín

