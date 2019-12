La modelo Andrea San Martín sigue en problemas con su expareja y padre de su primera niña, Sebastián Lizarzaburu.

En esta ocasión, la exchica reality ha hecho los problemas a un lado y ha decidido, con el dolor de su corazón, dejar que su hija pase la Navidad con su papá, quien se la llevará de viaje por lo que dio a entender ella.

Andrea San Martín escribió un mensaje en redes sociales donde expresa la pena que siente por no estar con su niña.

"A un día de noche buena y Maïa cada día más cociente de lo sucedido me recuerda que no estaremos juntas.

.

No hay minuto que no piense en ti reina de mi vida y debo tener loco a tu papá con tantos mensajes y videollamadas pero es que me muero por tiii carajo!!! Como siempre digo... haz estado dentro mío!! Eres parte de mi y debo confesar que tengo mi corazón dividido porque ser madre aveces implica tomar decisiones complicadas como el hecho de tener que quedarme en Perú con mi otra bebé, no por que tuviera que elegir entre una y otra sino por las circunstancias. Esa es la parte más difícil para nosotras las madres, algo que por lo qué mi mamá me dice viviré aún así sean mayores de edad.

.

Las amo a las dos, me desvivo por ustedes, lucho a diario por darles lo mejor de mi y nunca dejaré de hacerlo.

.

Si! Es una navidad diferente a pesar que esa no era la idea y me parto en mil como bien muchos lo han notado pero es mi deber de madre tratar de hacer lo mejor para que ambas sonrían, así sea a la distancia. .

Ustedes son la historia más bonita que el destino escribió en mi vida".

Luego, Andrea San Martín decidió aclarar que no hablará bien ni mal de Sebastián Lizarzaburu por el bien de su hija mayor.

“Por el bien de mi hija mayor hace mucho tomé esta decisión y me mantendré firme al respecto. Comentarios ni para bien ni para mal. Finalmente esto tendrá un desenlace judicial tarde o temprano y solo ahí saltará la realidad”, puntualizó.