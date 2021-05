Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se escaparon de ‘luna de miel’ a Miami, Estados Unidos. Tras anunciar su reconciliación, la pareja contó que es la primera vez que viajan juntos en los 8 años que se conocen (que incluye el tiempo en que fueron enamorados y se separaron).

“Realmente, nosotros, no hemos vivido muchas cosas en nuestra relación, nunca habíamos hecho un viaje de vacaciones. Dijimos ‘hay que hacerlo’, aprovechando que yo ya tenía mi viaje comprado y tenía un excedente, entonces el viaje nos salió barato”, comentó la popular ‘Ojiverde’.

“¡Es la primera vez que viajamos juntos (al extranjero)!”, gritó con emoción.

La modelo dijo que, si bien su familia ha viajado varias veces a Miami, ella nunca había tenido la oportunidad.

“Yo jamás en mi vida he salido del país porque cuando era muy chica no tenía una ganancia suficiente como para viajar y pagarme mis cosas. Luego, ya tuve a mis hijas y no me desprendía de ellas porque eran muy chiquitas”, relatos.

“Por eso decidimos hacer este viaje para complementar este momento que vivimos”, comentó, mientras el ‘Hombre roca’ le robaba una sonrisa.

Andrea San Martín, quien se dirigía a sus seguidores desde el auto que alquiló en Miami, adelantó que en los próximos meses realizará un segundo viaje con Sebastián y sus dos hijas.

“Igual hemos comprado el pasaje de las niñas, vamos a volver este año con ellas, pero un viaje más planificado, para visitar los parques de Disney”, agregó.