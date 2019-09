Andrea San Martín ha sido víctima de muchas críticas por la relación que mantiene con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu. Alejada un poco de las pantallas de televisión - más no de sus redes sociales, donde tiene un gran volumen de seguidores - la ‘ojiverde’ evitó responder sobre las rencillas que sostiene con su expareja.

“Yo puse un comunicado en su momento (...) No respondo a ninguna pregunta que tenga que ver con mi vida personal porque todo eso lo llevan mis abogados”, dijo a los medios.

Mencionó que seguirá alejada de los programas de espectáculos. “Ya vengo trabajando desde hace dos años de fomentar un perfil acorde a mis redes sociales, que es mi trabajo personal y no voy a tumbar eso que, finalmente, es el sostén de mis hijas. Estoy enfocada en la felicidad de mi hijas y la mía; y comunicar eso en redes”, agregó.

Recordemos que a inicios de setiembre, el deportista conmovió en las redes sociales tras publicar las primeras fotografías del reencuentro con su hija Maia, luego de asegurar que su expareja no dejaba que viera a su pequeña. “Hay personas de mi familia que ni siquiera conocen a mi hija. No puedo sacarla de mi casa, ni siquiera al parque, en el parque es con horas contadas”, aseguró hace varios meses el modelo.

Luego de ello, Andrea San Martín confirmó que llegó a una conciliación con Sebastián Lizarzaburu para que pueda visitar a su hija.

¿Seguirás soltera? Le preguntaron los periodistas, a los que Andrea respondió: “Yo estoy soltera y soltera me voy a quedar por bastante tiempo (...) Pienso seguir soltera, pero no me cierro a la posibilidad de tener una relación”

Hace un mes, San Martín compartió unas fotos junto a Miguel Cevasco, exfutbolista del Juan Aurich, con quien se le ve bailando muy juntitos y disfrutando la noche de un sábado.

