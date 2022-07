Andrés García alarmó a sus seguidores luego que sufriera una aparatosa caída que le provocó una herida en la cabeza. A través de un video publicado en su canal de YouTube, el reconocido actor se mostró débil, en cama y con una sutura en la cabeza.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más”, fue la descripción que acompañó al video que dura poco más de 20 minutos.

En las imágenes, García aparece acompañado de su esposa, quien lo peina, luego él come pollo, pero en todo momento luce cansado.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final, no sé, capaz y me voy”, expresa el actor, y su esposa le responde: “Te vas a poner bien, Andrés. Hay que saber adaptarse a los pasas de la vida, lo de irte solo lo dispone Dios, ahorita te vas a reponer”.

Andrés, quien habla con lentitud y apenas se le entiende, reconoce que siente fatiga y tiene hemorragias en su cuerpo.

Además, mientras era atendido por un médico, el actor manifiesta que no sabe si esta será su última aparición. “Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”, comentó García.

Finalmente, en el clip se escuchó decir a García que tenía como última voluntad que lo cremaran.

