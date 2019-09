El conductor de TV, Andrés Hurtado, volvió a referirse a sus intenciones de postular a la Presidencia del Perú. Sin embargo, esta vez, dijo algo que sorprendió a muchos: reveló que tuvo un encuentro cercano con ‘extraterrestres’, quienes le habían adelantado que él ocuparía Palacio de Gobierno.

“Fue una experiencia maravillosa con los ‘hermanos superiores’. Ellos me dijeron hace exactamente hace 28 años que de ser el 2021, no en el 2020, seré el Presidente del país. Tiene que ser en el 2021, si es en el 2020 retiro mi candidatura”, contó a la prensa.

¿A Andrés Hurtado le molestas las burlas? “En el 2021 conversamos. Nunca me han importado las críticas”, respondió.

“Hablé ocho veces con ellos...Hay buenos y malos. Miden cerca de ocho metros. Es impresionante. Quizás mucha gente, todo el país podría decir que Andrés está loco, pero no me importa lo que piense el país de mí, me importa lo que piense Dios de mí”, había aseguró Andrés Hurtado en una reciente entrevista a Exitosa Noticias.

SOBRE SU HIJA JOSETTY HURTADO

Además, tomó con humor de que a sus hijas le digas las ‘barbies peruanas’ o las ‘Kardashian peruanas’.

“Es una huachafería. Son las Hurtadashian”, comentó.

VIDEO: MARISOL MAYTA