Andrés Hurtado conversó en exclusiva con diario OJO sobre la medida que tomó Martín Vizcarra con el Congreso de la República. Además de resaltar su candidatura a la presidencia del 2021.

El conductor de televisión descartó lanzar su candidatura en el 2020. Esto, debido a que en tres meses no podría crear toda una campaña para que los peruanos voten por él, así que esperará un poco más para ser el nuevo gobernador del país.

“Sí voy a ser el presidente del 2021, sí voy a postular a la presidencia del 2021, lo que quiero enfatizar es que no seré presidente en el 2020, en tres meses no lo haré, porque sería una irresponsabilidad”, sostuvo.

Hurtado indicó que su candidatura se basa al llamado de los extraterrestres. “Sigo manteniéndome firme por los hermanos superiores, los llamados extraterrestres. Yo creo mucho en la astrología y por el tema de hermanos superiores, ellos dicen que soy el candidato a la presidencia del 2021”, agregó.

Por otro lado, Andrés Hurtado opinó que el mandatario Vizcarra tuvo huev**" tras disolver el Parlamento Legistlativo.

“El 80% del país me ama, no lo dudo, y al 20% no les gusto, me pueden insultar...”, dijo.