Andrés Hurtado reveló en su programa sabatino que tuvo COVID-19 por tercera vez. El conductor se contagió tras un viaje que realizó a Estados Unidos.

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés”, quien ya superó el coronavirus por tercera vez, mostró su prueba a nivel nacional porque consideró “que es un caso único en el Perú y el mundo”.

“Voy a decir, va sorprender porque yo también estoy sorprendido (…) Les voy a contar que me ha dado por tercera vez COVID. Tengo tres COVID. Aquí está (muestra los resultados de su prueba) es el COVID que me dio en Estados Unidos, recién. Salí positivo, una noticia que puede sorprender al Perú y al mundo”, señaló durante su programa.

“¿Cómo es posible que un ser humano tenga tres COVID? Mis primeros dos COVID fue cuando no existía las vacunas y el tercero fue este”, añadió el artista.

Andrés Hurtado pide que las aerolíneas pidan pruebas COVID-19 para evitar contagios

El conductor de Panamericana Televisión aprovechó las cámaras de su espacio televisivo para solicitar a las aerolíneas que pidan pruebas COVID-19 a los viajeros y así evitar los contagios.

“Yo soy la prueba fehaciente de tres COVID. No podía creerlo cuando sucedió esto (…) He decidido no callarme porque he decidido no jugar con las vidas (...) Cuando venimos de Estados Unidos hacía el Perú, los aviones están llenos de COVID porque no piden pruebas”, reflexionó.

“No podemos ocultar la verdad, porque uno sigue contagiándose y contagiándose”, concluyó el conductor.

