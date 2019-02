Andrés Hurtado está convencido de que será el próximo presidente del Perú

Andrés Hurtado contó en entrevista con Mónica Cabrejos de estar convencido de que será el próximo presidente del Perú.

Muy seguro, Andrés Hurtado contó tener un porcentaje alto de aceptación en la población debido a que se ha dedicado a ayudar a los peruanos.

“Esta es la última entrevista y le digo a todos los medios de que a partir de hoy me digan candidato, soy tu próximo presidente del Perú, quiera o no lo quiera el país", dijo Andrés Hurtado.

Aunque asegura de que no les gusta a todo el mundo, sí a muchos. "Tengo el 67% de todas las amas de casa de este país. A alguno le moleste, le saque pica, las mamás del todo el país van a votar por mí”.

Antes de finalizar la entrevista, Andrés Hurtado indicó que no existen mejor candidato que él. "Todos los sábados les regalo casas, leche, arroz, tengo 17 auspiciadores, tengo 17 hospitales, 22 clínicas. ¿Quién va a ser mejor presidente que yo? No existe, no hay”.

