Andrés Hurtado cumplió 53 años y confiesa: "solo me falta ser presidente" (VIDEO)

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumplió 53 años el último sábado y recibió una sorpresa en su programa 'Porque hoy es sábado con Andrés'.

Durante el programa, recibió a su amiga Eva Ayllón, quien le dio un 'piquito'. En tanto, el congresista de la República Francesco Petrozzi le cantó el 'Happy Birthday'.

Tras la celebración, Andrés Hurtado se mostró agradecido: "Creo que Dios me lo ha dado todo: tres hijas sanas, un programa exitoso, el 70% del país me quiere, un 30% no; obvio, no soy pepa de oro para gustarle a todo el mundo".

QUIERE SER PRESIDENTE

Afirmando que se encuentra conforme con lo que ha logrado, Andrés Hurtado aseguró que lo único que le falta es ser presidente del Perú: "¿Qué me falta conseguir? Sí, presidente en el 2021 [...] a nadie le va a parecer lindo que sea yo presidente en el 2021. Lo único que tienen es aguantarse porque lo voy a ser sí o sí".

