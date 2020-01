La influencer Josetty Hurtado está de cumpleaños y su familia se lo celebró entre engreimientos.

La hija de Andrés Hurtado sopló las velitas y lo hizo en medio de globos de helio y dos tortas. Junto a ella, estuvo su hermana menor, con quien realiza videos tutoriales exitosos.

Pero fue su papá, Andrés Hurtado quien le dedicó un hermoso mensaje a su hija.

“Amor mío, recuerdo mucho cada momento a mi pequeña Josetty. Sin rumbo alguno, no sabía que ella estaba almacenando en su cerebro todo lo que iba a ser, no sabía cómo absorbía todo mi trabajo, no sabía cómo absorbía los principios que un ser humano debe tener para el éxito. Ella, mi Josetty, aprendió el primer principio de todos: Le podemos mentir a todo el mundo, menos a Dios. Ese fue el primordial trampolín que ella aprendió, a amarlo y a trabajar 20 horas para llegar. Hoy por hoy, ella lo está logrando...¡Feliz cumpleaños, reina preciosa, bella hija, mi orgullo! Tu padre y ahora tu alumno: Andrés Hurtado”.

Jossety Hurtado le respondió a su padre: “Te amo papito hermoso. Gracias por tan bellas palabras amor de mi vida”.