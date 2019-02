Andrés Hurtado se operó la cara con el mismo cirujano de Kim Kardashian y así quedó (FOTOS)

Andrés Hurtado regresó de los Estados Unidos con nueva apariencia y esto gracias a que se realizó unos retoques en el rostro nada menos que con Simon Ourian, médico de las grandes celebridades como Kim Kardashian y Olivia Culpo.

“Mi hija Josetty me llevó a Beverly Hills y me dio este regalo. Me hice todos los retoques que te puedes imaginar. Es un médico de primer nivel mundial. Lo hice de un día para otro, ahorita estoy ligeramente hinchadito, pero estoy feliz porque esto te lleva de vida. Como es la vida, antes yo la apoyaba y ahora ella lo hace conmigo”, señaló el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” al diario Ojo.

Según reveló Hurtado, ahora el presentador de televisión desea seguir realizándose nuevas operaciones.

“Quiero hacerme el cuerpo de Nicola Porcella o Erick Sabater. Me encantaría formarme cocos, quiero el sic pack. Yo quiero ser como Dorian Gray, nunca quiero envejecer. Por eso me operaré mensualmente. Yo me veo hermoso, guapo, delicioso”, indicó.

