Andrés Hurtado opinó sobre lo que le ocurrió a Poly Ávila en fiesta en Asia

Andrés Hurtado se pronunció sobre lo sucedido con la excombatiente Poly Ávila, quien fue drogada en una casa de Asia.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” lamentó lo sucedido con la argentino e instó a los jóvenes a cuidarse.

“Es un tema delicado, como padre de familia solo le pido a los jóvenes tener cuidado cuando van no solo a Asia, sino a cualquier discoteca o casa. Como padre de tres hijas me encantaría que todas las chicas se cuiden”, expresó tras lucir su nuevo look a lo George Clooney.

“La gente me confunde con él y Sean Connery”, añadió Andrés Hurtado, cambiando de tema.

