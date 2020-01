El polémico conductor de televisión, Andrés Hurtado, dejó en shock a todos al asegurar que es un “enviado de Dios” y su misión es salvar al planeta. En una reciente entrevista publicada por la periodista Milagros Leiva en su cuenta de Youtube, el recordado “Chibolín” confesó que está conectado con los extraterrestres.

“Soy un enviado de Dios (...) me ha enviado para ayudarlos a ustedes. Me considero pues de otro planeta totalmente, quiero ayudarlos a todos ustedes, a los humanos que no piensan No me considero (un humano)”, dijo ante la mirada atónita de la conductora.

"Yo soy un 'hermano superior’ que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres, los extraterrestres son ‘hermanos superiores’”.

Comentó que está predestinado a ser el próximo Presidente de la República, si las elecciones se realizan en el 2021. Comentó que fue elegido a los 19 años para hablar con los “hermanos superiores”.

“Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra, a ustedes, a los humanos, a todos, yo les voy a dar desayuno, almuerzo, comida, casas a todos (...) Ya lo verás el 2021″.

