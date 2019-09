Andrés Hurtado, el conductor del programa “Porque hoy es sábado con Andrés” se puso serio y asegura que él postulará a las elecciones presidenciales del próximo 2021.

El personaje de televisión conversó en exclusiva con Diario Ojo y no pudo evitar responder sobre la polémica en torno al tema de la migración de los venezolanos a nuestro país y que en las últimas semanas han acaparado las portadas policiales con temas delincuenciales.

Andrés Hurtado contó sus planes con la migración de venezolanos desde el primer día que ocupe la presidencia del país.

“Muy fácil, el tema de los venezolanos, radicalmente voy a ingresar al día siguiente hago una requisa en todo el Perú y venezolano que no está en orden, deportado inmediatamente. Así acabamos con esta lacra que ha ingresado”, dijo.

“Venezolanos que realmente no estén en ley en este país, deportados, todas (las nacionalidades) pero ahorita lo principal son los venezolanos”, agregó.

Sin embargo, Andrés Hurtado aclaró que no debemos juzgar a todos los venezolanos por lo que hacen algunos.

“No hay que meter a todos los venezolanos, lógicamente, al mismo costal, hay gente decente, igual que a nosotros los peruanos en algunos países nos pueden llamar: “narcotraficantes, ladrones”, no todos somos iguales, mis hijas viven en Estados Unidos y ellas no son ningunas ladronas, no hay que meter en el mismo saco a todo el mundo”, sentenció.

Andrés Hurtado: “mi candidatura no es una broma, es una realidad”

Sobre su candidatura, la cual ha sido tomada como una broma por muchas personas, Andrés Hurtado asegura que todo es cierto.

“No es una broma, es una realidad, porque no soy político, puedo delegar funciones. Tengo 5to año de primaria y como he vivido y he sufrido en carne propia la pobreza extrema, puedo erradicarla. No soy político, ¿qué desean, que estudie en Harvard?, ¿qué hicieron todos los de las mejores universidades? se levantaron en peso el país”, señaló a Diario Ojo.