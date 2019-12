El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado, en la última edición de su programa tuvo como invitada especial a Laura Huarcayo, y mientras conversaban, lanzó un polémico comentario que impresionó al público.

“Yo me enfrento a Dios. No lo cuestiono. Como siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que lo diga, pero en realidad digo que soy perfecto desde que le entregué mi corazón a Dios” indicó.

Lo dicho por el cómico dejó impactada a su invitada, que escuchaba atentamente cada palabra que decía sobre Dios.

El Padre de Josetty y Génesis Hurtado remarcó su fe católica e incentivó al público a que busquen a Dios cuando tengan problemas.

“Cuando Dios no me resuelve un tema, lo enfrento y me lo arregla inmediatamente porque sabe que tiene hijos perfectos como yo”, concluyó Andrés.