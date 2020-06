Andrés Wiese lamentó que la denuncia de Mayra Couto en su contra haya “manchado” el “recuerdo” de “Al fondo hay sitio”.

En entrevista con “La banda del Chino”, el actor comentó que esta no fue la “forma” de manejar tal acusación.

“Es horrible porque se ha generado una división, se manchó todo. No solamente se ha manchado mi imagen, no solamente se ha manchado mi nombre sino que con esta denuncia de Mayra se ha manchado también el bonito recuerdo que fue “Al fondo hay sitio” y lo que fue Grace y Nicolás. Esto no debió ser nunca un show mediático, esto se debió manejar de otra manera”, expresó.

Sobre las actrices Karina Calmet, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz, quienes apoyaron públicamente a Andrés Wiese, el actor dijo:

“Yo sigo respetando y queriendo a la gente que participó en “Al fondo hay sitio” a pesar de no compartir las mismas opiniones. El respeto es para todos y yo voy a seguir respetando y queriendo a las personas que han salido a apoyar a Mayra, que le han dicho ‘te creo, Mayra; estoy contigo, Mayra; te acompaño, Mayra”.

Andrés Wiese afirmó que estas actrices no le dieron la oportunidad de defenderse: “Yo las respeto, tal vez yo haría lo mismo en su posición, pero no escucharon mi versión. En cambio las personas que me han respaldado, que me han apoyado no solamente he recibido esa fortaleza necesaria sino que además han dicho con hechos que ellos jamás hubiesen permitido que pase esto, que jamás vieron esto, que yo he sido un buen profesional”.

“A mí no me paraban llamando la atención, he tratado de ser un buen compañero. No voy a juzgar a las personas que toman partido, me da pena que se tenga que tomar partido”, agregó.

Andrés Wiese sobre actores de AFHS que apoyaron a Mayra Couto - diario ojo

