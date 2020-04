Andrés Wiese volvió a compartir en su cuenta de Instagram la receta de un postre que ha preparado durante la cuarentena por el coronavirus, pese a que hace algunos días denunció públicamente que se sentía acosado por los comentarios subidos de tono que le dejaron sus seguidoras.

“Día 37 - Crocante de manzana & caramelo”, es el título de la publicación que hizo el actor -recordado por su papel como Nicolás de las Casas en la serie “Al fondo hay sitio”- en la que detalla los ingredientes y el modo de preparación del delicioso postre, que acompañó con algunas fotografías.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que -a diferencia de la vez anterior- sus fanáticas se han mostrado muy respetuosas, dejando comentarios bastante sutiles y muchas de ellas celebraron que no hayan más mensajes en ‘doble sentido’.

“Por fin veo comentarios decentes”, “La diferencia de las mujeres es que entendemos al primer mensaje de acoso”, “Desde que hiciste tu pronunciamiento, ya nadie te acosa ¡Qué bueno!”, “Que lindo te ves Esperancito! Lastima que te faltó... ah caray, no faltó nada. Se ve delishus”, son algunos de lo más destacados.

LA DENUNCIA QUE HIZO

A través de su cuenta oficial en Facebook, Andrés Wiese compartió un extenso mensaje en el que se pronunció sobre los mensajes de ‘grueso calibre’ que recibió de sus seguidoras en un post en el que compartió la receta de un postre llamado “Tres leches santo” y expresó la incomodidad que experimentó, al punto de sentirse acosado.

“Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Lo manejé tranquilo porque sabía que mucha gente se estaba divirtiendo (...) Sé muy bien cómo son las redes sociales, y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que sólo buscan eso; entretenerse y divertirse”, escribió el actor.

“También hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma. Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes”, agregó y luego recalcó la importancia de que exista respeto sin importar el género; además, rechazó todo tipo de acoso.

“Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta. Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio”, señaló.

“No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante (...) Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos también sobre la violencia y el acoso al hombre? Ojalá esta etapa de aislamiento sea también de reflexión para que, algún día, seamos mejores personas”, sentenció el joven actor.

