Andy Polo brindó una polémica entrevista al dominical “Día D”, donde se intentó defender después de que su aún esposa, Génesis Alarcón, lo denunciara por violencia física y psicológica, así como por presuntamente no pasarle pensión a sus dos menores hijos; hecho que causó indignación en más de una persona.

Esta vez fue la abogada de la joven madre de familia quien apareció a su costado en la última edición del programa de Magaly Medina, donde se expuso un revelador audio que demostraría que el futbolista sí maltrató a su entonces pareja.

Claudia Zumaeta no dudó ‘cuadrar’ al seleccionado al escuchar el terrorífico audio donde su propio hijo le pide que no le pegue a su madre. “La violencia no se concilia jamás, no es negociable. La violencia no se borra, esas huellas no se superan ni con terapia”, señaló la defensora con la voz entrecortada.

“Lo que él ha causado en la persona, en la madre de sus hijos, ha sido un daño gravísimo. Es la mujer más importante que debería ser para él en su vida. Si eso hace con la madre de sus hijos, imagínate cuántas mujeres que vengan después de Génesis, estando con este hombre van a sufrir lo mismo”, agregó.

En ese sentido, la abogada de Génesis Alarcón dejó en claro que la denuncia ya fue puesta oficialmente contra Andy Polo. “La denuncia ha sido ingresada el día de hoy por violencia física, psicológica y económica patrimonial, y esperemos que de todas maneras acepten y la declaren fundada. Estamos completamente en nuestro derecho, y diciendo la verdad”, expresó bastante indignada.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO