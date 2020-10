Andy V estuvo como invitado en el programa “Tengo algo que decirte”, donde negó haber agredido físicamente a la periodista Lourdes Sacín. Y es que el cantante asegura que sí le levantó la voz, pero que nunca le puso una mano encima.

“Sí reconozco me exalté. Ella sale nuevamente diciendo que la pegué, pero no le he pegado. Sí reconozco que a veces puedo decir cosas, pero hay una razón. No soy loco. Mi declaración no es para atacarla, es la madre de mi hijo”, indicó.

Asimismo, luego que Andy se retirara del set de televisión porque la conductora Lady Guillén no habría cumplido con lo prometido, señaló entre lágrimas que no puede ver a su menor hijo hace más de dos semanas.

“Ambos hemos cometido errores, pero ambos hecho hecho algo muy bonito que se llama Loan. Solo te pido que me dejes verlo. Quiero verlo, 5 años he estado con él, no creo que mi hijo no me ame, me adora, como yo lo adoro a él”, expresó con la voz entrecortada.

Andy V se quiebra por no poder ver a su hijo - Ojo

Lourdes Sacín se pronuncia

A través de su cuenta oficial de Facebook, la periodista Lourdes Sacín decidió pronunciarse nuevamente para contar un poco cómo enfrenta este complicado proceso, luego de denunciar públicamente a su expareja Andy V por maltrato físico y psicológico.

“Supongo que ese dolor se irá con el tiempo, pero confieso que en este momento me siento triste y no tengo por qué ocultarlo. Las heridas no sanan de un día para el otro. Tratar de entender por qué me maltrataron tanto, por qué por tantos años recibí golpes que no merecía, insultos a diario, por qué nunca me valoraron, por qué siempre me trataron como poca cosa, es algo que duele”, escribió.