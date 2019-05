Anelhí Arias Barahona hablará por primera vez sobre sus hijas, a quienes no ve hace más de un año

En febrero pasado, Anelhí Arias Barahona confesó que hace más de un año no tiene ningún tipo de comunicación con sus hijas, luego de regresar a Perú tras su separación con su expareja Dayron Martin.

Anelhí Arias hablará por primera vez sobre sus pequeñas, en el programa "Basta Ya" de Lourdes Sacín, resaltando que, hasta el momento no entiende por qué el cubano, padre de sus hijas, no permite que las vea ni se comunique con ellas.

"Por ella sobrevivo porque me siento como un zombie muchas veces, siento que hago las cosas por hacer. Yo no entendí por qué en los doce años que le di de mi vida (a Dyron), por qué me hizo esto. Él que haga lo que quiera con su vida, pero mis hijas", relata con lágrimas en los ojos.

Además se puede escuchar el mensaje que deja a sus hijas, asegurando que pronto estará con ellas, aunque tiene mucho miedo que la rechacen. "Lucianita, te amo con toda mi vida, es la mayor. Mami va a estar muy pronto contigo. Dayanita... tengo miedo al rechazo, no sé qué va a pasar", comentó.

HAY MÁS...