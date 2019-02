Anelhí Arias Barahona, con lágrimas en los ojos, revela que no ve hace un año a sus hijas

Anelhí Arias Barahona llegó al set de 'En Exclusiva' como panelista, sin imaginar que se convertiría en la protagonista de dicho programa, ya que se tocó de nervios y con lágrimas en los ojos reveló que desde hace un año no puede ver a sus hijas.

"Hace un año (que no las veo). Hay un Dios que todo lo ve, y hay justicia en la tierra, sé que pronto estaré viendo a mis hijas", sostuvo.

La exvedette indicó que lo está viendo legalmente, pero la principal razón por el cual no puede ver a sus hijas es por Dayron Martín, debido a que este habría cambiado de casa y de número de celular.

"Su papá no quiere que las vea, me ha cortado la comunicación con ellas, no me gusta hablar de ese tema, pero yo soy la mamá y no me pueden quitar el derecho", manifestó con evidente dolor.

