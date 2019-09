Anelhí Arias Barahona volvió a hablar sobre sus shows de alto voltaje, en el que aseguró que no bajará de nivel, sino todo lo contrario, ahora tendrá que reinventarse debido a que más dueños de discotecas ya la están llamando para futuras presentaciones.

“Yo hago todo, soy una persona versátil, son 45 minutos de show, luego soy completamente tímida, me pongo buzo y soy una mujer normal y una madre normal”, declaró para diario OJO.

“No solamente lo hago yo, lo hacen muchísimas chicas. Yo lo hago frente al público, no a escondidas. Yo no hago nada malo porque malo sería robar, extorsionar o hacer cosas después del show, que no las hago(...) Y no voy a bajar de nivel, más bien ahora tengo que reinventarme porque me están llamando otros empresarios”, agregó la animadora.

Llamada de Dayron

Asimismo, uno de los que no estarían de acuerdo con su espectáculo sería su expareja y padre de sus hijos, Dayron Martin, quien a través de terceros mostró su incomodidad.

“Recibí una llamada a través de terceras personas por parte de Dayron, en el que me dijeron ‘por qué hacía esos shows’, pero él me conoció trabajando, quiero llevar la fiesta en paz con él”, contó Anelhí.

Sobre lo que dirían sus hijas al enterarse de su show dijo: “No tienen por qué (reaccionar mal) pero yo les voy a hablar, él mal papá no es, me imagino que no me deja hablar con ellas porque está despechado, no quiere tener comunicación conmigo, pero yo le digo que todo esto es por el futuro de mis hijas porque no voy a trabajar así toda mi vida”, resaltó.