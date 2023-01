Anelhí Arias Barahona señaló que viene atravesando un gran momento en el plano sentimental junto a su pareja Rodrigo Ibáñez, con quien incluso tendría hasta planes de encargar a un bebé en un mediano plazo.

“Todo está súper bien, mi pareja es un caballero, un chico muy bueno. Me saqué la lotería con él, es una persona muy centrada y mi compañero. Es muy lindo, su familia es hermosa conmigo y con mis hijas. Él no solo me quiere a mí, sino se ha ganado el cariño y respeto de mis hijas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exporrista señaló que su relación con el joven es tan “estable”, que hasta ya han conversado sobre formar una familia y formalizar su romance, debido a que incluso Rodrigo ya se lleva excelente con la hijas que tuvo Anelhí con Dayron Martin.

“Es muy pronto aún para hablar de boda, recién vamos a cumplir tres meses de relación, así que vamos despacio y con calma (...) Me encantaría ser madre nuevamente. A él también le fascina la idea de tener un bebé, sobre todo porque él no es papá aún. Una pareja cuando está enamorada se proyecta a muchas cosas ”, agregó para Trome.

