Anelhí Arias Barahona se burló de su examiga Shirley Cherres y hasta la comparó con un Chosicano.

En declaraciones para el programa “Magaly TV la firme”, la animadora criticó duramente la imagen de la exporrista del Sport Boys.

“Ella vive en el mundo de la ilusión, ella cree que vive en Disneylandia, hay que hacerle un parque temático a ella, ella vive en su burbuja, se cree la diosa, hermosa, rosada. Pero eres una hermosa diosa papadona que pareces un Buda. Si tú le sacas esa peluca no tiene pelo acá, (está) mocha, pelona”, expresó Anelhí Arias.

La animadora también indicó que Shirley Cherres es “recontra falsa”: "pareces un plástico pero el plástico ya pasó de moda, ahora todo es biodegradable”.

Pero eso no fue lo peor, ya que Anelhí Arias Barahona comparó a Shirley Cherres con un Chosicano: “A ella le dicen combi pirata porque puro choque y fuga, no sé cuántas papeletas debe tener en su haber. Pero hay algo en lo que me voy a retractar: ella no es una combi pirata porque la combi pirata es chiquita. Semejante tanque, ella ya es un Chosicano, te has convertido en un Chosicano porque son blindados, fuertes y bien grandes”.

Además, Anelhí Arias pidió organizar una “chanchada” para recaudar fondos para pagar una “lipo” a Shirley Cherres, pues asegura que “las fajas ya se le están rompiendo”.