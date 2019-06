Acusan de insensible a Angélica Vale tras muerte de Edith González

La actriz Angélica Vale ha sido acusada de insensible tras publicar un vídeo en redes sociales, en el cual festeja que asistirá al partido de México vs. Cuba. A solo minutos de viralizarse la muerte de Edith González, quien fue su compañera en alguna que otra novela.

Los cibernautas dejaron fuertes mensajes en Instagram como: "Me sorprende de una excelente persona como tú pensando en el juego de México y nuestro país de luto! Digo si el show continúa pero se me hizo extraño de tu parte". "Eres tan indiferentemente al luto, yo desde Ecuador achicopalada me chocó la noticia de Edith", son algunos de los comentarios que recibió Angélica Vale.

Sin embargo, los seguidores de la mexicana la defendieron indicando que Angélica Vale sí dejó un mensaje sobre el fallecimiento de Edith González, pero a través de Twitter.

Este fue el polémico vídeo que publicó Angélica Vale en Instagram.