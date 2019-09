La actriz mexicana Angélica Vale sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes sociales con casi 30 libras menos.

Todo ocurrió cuando su agencia de relaciones públicas compartió una fotografía de la actriz, en la cual era notable que había bajado de peso.

Es así que muchos seguidores le enviaron mensajes de aliento, por lo que Angélica Vale se mostró muy sorprendida y ante el revuelo causado, rompió su silencio.

La protagonista de “La fea más bella” explicó que no ha hecho cambios “drásticos” ni dietas extremas, pero sí ha decidido llevar una vida más saludable desde año 2016.

La decisión llegó a raíz del peso que aumentó por sus dos embarazos, por lo que afirma que se viene “recuperando”, según People en Español.

“Es muy raro que siempre me han dicho que he estado gorda, cuando siempre he sido una persona normal. Siempre me he considerado así, porque sé que no soy flaca como otras. Mi cuerpo es diferente”, explicó Angélica Vale.

Asimismo, la actriz mexicana asegura que siempre se ha sentido normal: “Estoy volviendo a ser yo", precisó.

Así luce Angélica Vale en la actualidad