Angelo Fukuy se pronunció por la situación que varios de sus compañeros de “La Gran Orquesta Internacional” han vivido en las últimas semanas.

Respecto a Pedro Loli, Angelo Fukuy aseguró que no quiere pronunciarse. “Son temas, como lo dije en su momento, de cada uno. Los terceros salimos sobrando. los dos son mis amigos y siempre les voy a desear lo mejor para ellos”.

Sin embargo, el cantante reveló que sí le escribió por WhatsApp: “Hasta ahorita no he podido conversar con él personalmente pero sí por WhatsApp. Yo sé que en este momento debe estar muy triste, seguramente no quiere hablar con nadie”.

No obstante, Angelo Fukuy aseguró que él sí es fiel. “Hay hombres que son super fieles, super chamba, fieles, se casan”, señaló.

El cantante dijo a diario Ojo que “no va a pasar” un ampay con él.

Asimismo, Angelo Fukuy comentó que si las personas son infieles y obtienen el perdón, deben aprovecharlo: “La vida te da oportunidades y si la vida te da una segunda oportunidad, aprovecharla al máxima”.

Video: Marisol Mayta