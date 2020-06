Angie Arizaga admitió que pasó la vergüenza de su vida al realizar una “sorpresa de amor” para Nicola Porcella.

En el programa “Estás en todas”, la “negrita” contó que el mayor “roche” que pasó en TV fue cuando se disfrazó de corazón y preparó un baile para su entonces pareja.

“Yo he tenido varios (ridículos), por ejemplo: siempre he contado que me han vestido de corazón y he hecho el baile del caballo”, recordó Angie Arizaga frente a la pregunta de Sheyla Rojas.

Según Angie Arizaga, estos “roches” son parte de su trabajo en televisión: “De ahí me veo y digo ‘miércoles, ¿qué hice?’ (...) Son gajes del oficio, pasado pisado, uno comete errores”.

Angie Arizaga recuerda su peor "roche" en TV - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Susan Ochoa pasa incómodo momento por culpa de Yahaira Plasencia

Susan Ochoa pasa incómodo momento por culpa de Yahaira Plasencia- diario ojo