¡Fuertes declaraciones! Angie Arizaga estuvo como invitada en el programa “América Hoy”, donde se mostró muy emocionada por la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva.

Y es que la popular ‘Negrita’ no dudó en expresar sus deseos de también contraer matrimonio con su pareja Jota Benz luego que pasa esta pandemia por el COVID-19.

“Yo de todas maneras, pero cuando pase la pandemia obviamente, cuando pase todo esto. Ya lo he hablado con Jota igual, de querernos casar. En la etapa de enamoramiento siempre uno se proyecta con su pareja. No creo que sea este año, pero obviamente lo tenemos para un futuro, no tan lejano”, comenzó diciendo.

Asimismo, la ‘guerrera’ volvió a hacer hincapié en sus planes por convertirse en madre de la mano de Jota. “Si nos gustaría, creo que sería un gran papá, por cómo veo que trata a las hijas de Gino y Jazmín. Nos proyectamos bastante, pero no para ahorita por lo que estamos pasando de pandemia. Por ejemplo a mi me gustaría ser mamá el próximo año, ya voy a tener 29 años”, agregó muy emocionada.

