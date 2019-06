Las imágenes más atrevidas de Angie Arizaga en Brasil por la Copa América

Angie Arizaga es una de las modelos más populares de la farándula peruana, no solo por su vida privada, que ha sido expuesta en la pantalla chica, sino también porque es una de las chicas reality más querida por la televisión. La 'negrita' tiene más de 2.4 millones de seguidores en Instagram.

Por este motivo, Angie Arizaga no duda en compartir anécdotas, tips, outfits, etc en redes sociales. Así que su viaje a Brasil para cubrir la Copa América 2019 junto a su compañero Juan Carlos Orderique, no fue la excepción.

La también conductora contó, a su manera, lo que pasaba con los hinchas peruanos que viajaron hasta Brasil para acompañar a la bicolor. Además de aprovechar y tomarse varias fotografías, donde lució su bien trabajada anatomía por las playas de Río de Janeiro, Sao Paulo e Ipanema,

Incluso, Angie Arizaga modeló con un diminuto bikini frente a la playa de Río de Janiero, esto generó gran impresión entre sus seguidores, quienes resaltaron la belleza de la popular 'negrita'.

Aquí te dejamos las mejores fotografías de Angie Arizaga en Brasil.