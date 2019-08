Angie Arizaga llamó al programa de Magaly Medina para negar que su expareja, Nicola Porcella, la haya agredido verbalmente en los exteriores de una discoteca el último fin de semana.

Tras la emisión de las imágenes en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Angie Arizaga se comunicó con el programa y aseguró que lleva una buena relación laboral con Nicola Porcella: “Es la primera vez que estoy hablando para aclarar porque llega un punto en que cansa en el cual Nicola y yo tenemos un ambiente de cordialidad”.

Según Angie Arizaga, los insultos que Nicola Porcella lanzó no fueron hacia ella: “No fue hacia mí, éramos un grupo. Que quieran sacar de contexto las imágenes que están viendo, es muy distinto”.

“Fue como que ‘apura’ de un apurar al grupo y es por eso yo le digo ‘háblame bien’. Tú sabes, y todos saben, que Nicola y yo trabajamos juntos. No se nos ve mal, como te repito tenemos un ambiente tranquilo, nos llevamos bien, no permitiría que él me insulte y él tampoco permitiría que yo lo insulte”, explicó la ‘Negrita’.

En ese sentido, insistió en que ella no insultó a Nicola Porcella, lo cual fue admitido por Magaly Medina, quien le dijo que nada más lo siguió como un “corderito": ”Fue un insulto al aire, no fue hacia mí. De verdad están sacando de contexto. En el titular dice que Angie Arizaga y Nicola se insultan verbalmente. ¿En qué momento del video que tú has visto yo he dicho una lisura? (...) No me agredió a mí, para mí no fue el insulto".