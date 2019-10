Angie Arizaga no se hizo presente en la sede del Ministerio Público, en la lectura de la sentencia por la demanda por difamación que le entabló la chica reality a su examigo Ángelo Lazo. El proceso lleva casi cinco años y el también actor ha sido absuelto en dos oportunidades, pero debido a la ausencia de la “Negrita” se ha previsto una semana más para dar el fallo.

“Angie no fue, no tiene cara para verme, no se atreve porque sabe perfectamente el daño que me ha estado ocasionando. Ni siquiera fue un familiar suyo, solo mandó a su abogado Luis Tudela, quien sigue insistiendo en pedirme una reparación de medio millón de soles o verme preso por 4 años. Según él, yo cometí una violación a la intimidad. Solo demostré que yo denuncié violencia y en el Código Penal se estipula que violencia es un delito”, expresó.

De acuerdo a Lazo, él no dudó en mencionar a Nicola Porcella. “Traje a colación la ‘fiesta del terror’, dejando en claro que Nicola tiene una investigación por consumo de drogas y violación. Además, les recordé que Nicola nuevamente agredió dentro y fuera de una discoteca a Angie. Dejé en claro que es un maltratador. A mí me crucificaron durante 5 años. Yo busco justicia, me difamaron, pisotearon mi honra”, acotó.

En julio de 2015, Ángelo se presentó en el programa de Magaly Medina, en Latina, para mostrar los audios en los que supuestamente Angie Arizaga acusa a Porcella de golpearla y maltratarla psicológicamente.

Ángelo Lazo pide justicia por demanda de Angie Arizaga.